Denetimler kapsamında hem esnafa hem de vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan ekipler, alışveriş ortamının hijyenik ve güvenli olmasına özen gösteriyor. Pazar esnafına uyması gereken kurallar hatırlatılırken, 28157 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre tarım ve gıda üretim ile satış belgesi bulunmayan ürünlerin satılamayacağı konusunda uyarılar yapıldı.

Zabıta ekipleri, pazar tezgahlarının düzeni, ürün fiyat etiketlerinin görünürlüğü, tartı cihazlarının kontrolü ve genel pazar düzenine ilişkin kontrolleri gün boyunca sürdürdü. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.