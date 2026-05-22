Sultangazi Belediyesi, sevilen isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bisikletiyle Türkiye'yi dolaşan ve 'Musti Kusti' adıyla tanınan Senegalli komedyen Mouhamed Moustapha Ndiaye, Sultangazililerle bir araya geldi. Türkiye yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç olayları ve unutamadığı anıları sahneye taşıyarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Musti Kusti'ye ilgi yoğun oldu. Gösteri boyunca yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Musti Kusti, sahne performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlik boyunca salonda kahkaha ve alkış sesleri hiç eksik olmadı.

Türkçe öğrenme serüvenini anlattı

Stand-up gösterisinde Türkçe öğrenme sürecine de değinen Musti Kusti, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şive ve konuşma biçimlerinin kendisinde bıraktığı izlenimleri seyircilerle paylaştı. Türkçenin zenginliğine dikkat çeken komedyen, yaptığı şive taklitleriyle herkesi şaşırtmayı başardı.