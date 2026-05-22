Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türkiye'nin kültürel mirasının geleceğini yeniden şekillendirecek dönüşümü İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ilan etti.

Bakan Ersoy imza töreninde, kültürel mirasa ait verilerin güvenliğinin Türkiye'nin kültürel egemenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret ederken Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ise hayata geçirilen dönüşümün yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir proje olmadığını, Türkiye’nin kültür ve turizm alanındaki dijital geleceğine yapılan uzun vadeli ve stratejik bir yatırım niteliği taşıdığını vurguladı.

Atılan adımın yalnızca bir biletleme sistemi değişikliği olmadığını belirten Ersoy, bunun kültürel miras yönetiminde dijital çağın ihtiyaçlarına uygun, bütünleşik ve örnek bir modele geçiş anlamı taşıdığını ifade etti. Bugüne kadar yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip yaklaşık 70 müze ve ören yerinin farklı işletme modelleriyle yönetildiğini, 118 noktada ise hizmetin Bakanlık personeli tarafından yürütüldüğünü belirten Ersoy, 2026-2027 yıllarında açılması planlanan 28 yeni müze ve ören yerinin de sisteme dahil edileceğini açıkladı.

216 MÜZE VE ÖREN YERİNDE BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL YAPI KURULACAK

Yeni dönemde Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan daha geniş ve bütüncül bir yapı oluşturulacağını belirten Ersoy, gişe operasyonları, müze mağazaları ve ticari alanların tek çatı altında yönetileceğini, hizmet standardının ülke genelinde yeknesak hale geleceğini söyledi.

Yeni sistemle ziyaretçilerin yalnızca bir müzeye giriş yapmayacağını ifade eden Ersoy, “Teknolojiyle desteklenen çok boyutlu bir tarih ve kültür deneyimi yaşayacak.” dedi.

MÜZE MAĞAZALARI VE TİCARİ ALANLAR DA DÖNÜŞÜME DAHİL EDİLECEK

Yeni dönüşüm sürecinin yalnızca dijital biletleme sistemleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Ersoy, müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve ziyaretçi hizmetlerine ilişkin ticari operasyonların da yeni yapı kapsamında ele alındığını söyledi.

MÜZEKART SİSTEMİ DEĞİŞİYOR, KİMLİK KARTLARI MÜZEKART OLUYOR

Yeni sistemin işleyişine ilişkin de bilgi veren Ersoy, mevcut kullanım süresi devam eden Müzekartlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Kullanım süresi dolan kartlarda yeni sisteme geçileceğini ifade eden Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının Müzekart’a dönüştürülerek doğrudan geçiş özelliği kazanacağını açıkladı. Ersoy, sistemin e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden işleyeceğini, vatandaşların Müzekart ücretini ödedikten sonra sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak geçiş yapabileceğini söyledi.