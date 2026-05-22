Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen "Freshcore Akıllı Çöp Tasarımı", çevre temizliği, kötü koku, sokak hayvanlarının güvenliği ve çöp toplama süreçlerinde yaşanan yakıt maliyetlerine çözüm üretmek amacıyla hazırlandı.

Projede yer alan akıllı kapak sistemi, yalnızca insan algıladığında açılıyor. Böylece sokak hayvanlarının çöp kovalarına girerek cam, metal ve farklı atıklardan zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Kötü kokunun azaltılması için karbon ve zeolit karışımından oluşan filtre kullanılırken, otomasyon sistemi sayesinde dolan çöp kovalarının merkeze bildirilerek ekiplerin doğru noktaya yönlendirilmesi amaçlanıyor.



"Çöplerin kokması ve sokak hayvanlarının çöpleri dağıtması sorunundan yola çıktık"

Projenin hem teknoloji hem de çevre sürdürülebilirliğini bir araya getirdiğini söyleyen Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Öğretmeni Muhammed Semih Bayram, "Projemiz hem teknolojiyi hem de çevre sürdürülebilirliğini bir arada barındıran bir proje. Burada asıl değindiğimiz nokta, çöplerin kokması, sokak hayvanlarının çöplerin içerisine girip oraları dağıtması ve oralardan hastalık yayılması. Projemizde akıllı kapak sistemi bulunuyor. Bu sistemle hayvanlar çöp kovasının içine giremiyor, sadece insan gördüğünde açılabiliyor" dedi.



"Karbon ve zeolit karışımıyla kötü kokuyu filtrelemeye çalışıyoruz"

Koku problemi için öğrencilerin özel bir filtre tasarladığını belirten Bayram, "Bir diğer değindiğimiz konu ise koku problemi. Bunun için öğrencilerin tasarladığı bir filtremiz var. Burada karbon ve zeolit karışımı kullanıp kötü kokuyu filtrelemeye çalışıyoruz. Bir diğer sorunumuz ise çöp toplayan ekiplerin sürekli devriye gezmesi. Bu da yakıt masraflarını artırıyor. Bunun için kendi geliştirdiğimiz bir otomasyon sistemimiz var. Sistem belli bir merkeze topluyor. Buradan ekipleri yönlendirebiliyoruz. '5 numaralı çöp dolu, 3 numaralı ekip 5 numaralı çöpü gidip boşaltabilir' şeklinde çalışan bir sistemimiz var" diye konuştu.



"Türkiye'de bunu uygulayan herhangi bir belediye yok"

Fikrin yaz aylarında oluşan koku probleminden ortaya çıktığını ifade eden Bayram, "Çöp toplamayla ilgili Avrupa'da örnekleri var ama şu an Türkiye'de bunu uygulayan herhangi bir belediye yok. Fikir olarak da yaz aylarında oluşan kokudan yola çıktık. Öğrencilerimiz bize geldi, 'böyle bir koku problemi var, bunun üzerine nasıl bir proje geliştirebiliriz' dediler. Biz de onlarla oturduk, düşündük ve bu projeyi nihayete erdirdik" şeklinde konuştu.



"Belediyelerle iş birliği yapmaya açığız"

Projenin tasarımından yazılımına kadar öğrencilerin emek verdiğinin altını çizen Bayram, şunları kaydetti:

"Bütün işi aslında öğrenciler yüklendi. İşin mekanik tasarımından basımına, yazılımına, elektronik devresine kadar tamamen her şeyi öğrenciler yaptılar. Tasarım SolidWorks programında çizildi. Öğrenciler okulda öğrendikleri dersler sayesinde bunu çizebildiler. Sakarya İl Milli Eğitim ve Toyota Otomotiv A.Ş.'nin birlikte düzenlediği Toyota Teknik Projeler Yarışması'nda çevre kategorisinde birincilik ödülü aldık. Ödülün üzerinden daha bir haftalık süreç geçti. Eğer olursa belediyelerle iş birliği yapmaya açığız. Çevre ve teknolojiyi birleştirdiğimiz bir proje. Öğrencilerimize hem çevre bilinci kazandırmak hem de teknolojiyi çevreyle entegre etmek istiyoruz."

Projede görev alan 10. sınıf endüstriyel otomasyon öğrencisi Belinay Yılmaz ise çalışmayı ekip halinde geliştirdiklerini belirterek, "Bu projeyi geliştirirken öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan fayda sağladık. Beraber çalışıp bilgilerimizi birleştirdik. Okulumuz bu projeleri düzenlemek için gerekli imkanları sağlıyor. Atölyelerimiz var, öğretmenlerimiz projeler için yardımcı oluyor. Sokakta bulunan çöplerden ve yayılan kokulardan rahatsız olduk, böyle bir proje geliştirdik. Sokak hayvanlarını da ele aldık. Sokak hayvanları çöp kovalarına girdiği zaman metaller ve camlar onlara zarar verebiliyor. Hastalık da yayılabiliyor. Bu yüzden bu projemizi geliştirdik" dedi.

Kaynak: İHA