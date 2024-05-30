İSTANBUL (İHA) – Akaryakıt şirketi Alpet, yeni reklam filmini İstanbul’da yaptığı basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıya reklam filminin yüzleri ünlü oyuncular Şener Şen ve İbrahim Büyükak katıldı.

Türkiye’nin akaryakıt şirketi Alpet, “Zeren Group Holding” bünyesine dahil olmasının ardından başlayan dönüşümü Şener Şen ve İbrahim Büyükak’ın rol aldığı reklam filmiyle duyurdu. Zeren Group Holding ile "Yeniden Başlıyoruz" diyen Alpet, Esma Sultan Yalısı’nda filmin ön izlemesini basın mensuplarıyla paylaştı. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasına Şener Şen ve İbrahim Büyükak’ın yanısıra Zeren Group Onursal Başkanı Rıdvan Zeren, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın yaptı.

“Şener Şen uzun bir aradan sonra reklam filmi ile ekranlarda”

Çekimlerinin Antalya, Fethiye ve İstanbul’da yapıldığı reklam filmi, damat adayı İbrahim Büyükak’ın çalıştığı Alpet’ i kayınbabası Şener Şen’e tanıtmasını konu alıyor.

“Hepimizi ilgilendiren bir konu uzun yola gitmeyen kişi yoktur”

İşi gereği çeşitli kampanyalarda görev aldığını fakat reklam filmlerinde çalışmadığını ifade eden Oyuncu Şener Şen, "Projelerde çok seçiciyim, bu seçicilik reklam için de geçerli. Zeren Grubu’nun teklifi benim kendi alanımı ilgilendirdiği için ayrıca projeye ilgi duydum. Yollar araba vs. ilgimi çekiyor. Onların en üst kademeden tüm yöneticilerine kadar çok iyi bir şey yapmanın heyecanı ile bize yaklaşmaları beni etkiledi. Reklam ajansı, kreatif bölüm, rejiye kadar setteki herkes başarılı bir iş yapmak için birlik oldu. Hepimizi ilgilendiren bir konu, uzun yola gitmeyen kişi yoktur. Böyle bir ekiple uyumlu bir çalışmada olduğum için mutluyum. Hepimiz başarılı bir iş yapmanın heyecanıyla çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Şener Şen ile aynı sahnede olmak gurur verici”

Birçok kez setlerde bulunduğunu belirten Oyuncu İbrahim Büyükak, “Usta oyuncu Şener Şen ile aynı sahnede olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu projede olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

“Memleketimiz için kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz”

Zeren Grup olarak yarım asırdır hizmet verdiklerini ifade eden Zeren Grup Onursal Başkanı Rıdvan Zeren, “6 ülkede 8 sektörde hizmetimiz devam etmektedir. Filomuz ve çalışan sayımızın artmasıyla daha çok sektörlere eğilmemizi gerektirdi. Birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Memleketimiz için kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz” dedi.

“Tüm Alpet istasyonlarında elektrikli şarj istasyonu olması için elimizden geleni yapacağız”

Hedeflerinin Alpet’i hak ettiği yere konumlandırmak olduğunu belirten Zeren Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yatkın, “Kadın istihdamını arttıracağız. Kısacası Alpet’i biz hak ettiği yere getireceğiz. Bizim birde sürdürdüğümüz elektrikli şarj istasyonları kurulum hedefimiz var. İlerleyen zamanda tüm Alpet istasyonlarında elektrikli şarj istasyonu olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.