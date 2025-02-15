Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Spor Toto Başantrenörü Serdar Seymen, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HENTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Hentbol Federasyonu'ndan da konuyla ilgili açıklama geçildi ve "Eski Milli Takım Antrenörü, şu anda ise Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörlüğünü yapan Serdar Seymen’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Nilüfer Belediyesi ile Spor Toto arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçının devre arasında kalp krizi geçiren Seymen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıllarca Milli formayla ülkemize hizmet etmiş, Milli Takım kategorilerinde de Antrenörlük yapmış olan Seymen, Sarp Seymen’in babası, eski Milli hentbolcu ve antrenör Sevgi Seymen’in de eşiydi. Serdar Seymen’e Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hentbol camiasına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.