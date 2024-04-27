Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın 11’inden 3 değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmandaki MKE Ankaragücü mücadelesinin 11’inden 3 değişiklik yaparak sarı-lacivertlilerin karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılarda Ghezzal ve Umut Meraş yedek kulübesinde yer alırken, sarı kart cezalısı Jonas Svensson ise kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine şu 11’le çıktı:

"Mert Günok, Necip Uysal, Omar Colley, Joe Worrall, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka."

Semih Kılıçsoy döndü

Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta hem ligde hem de kupada oynanan MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran siyah-beyazlı takımın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Semih, Serdar Topraktepe tarafından 11’de görevlendirildi.

Masuaku 5 maç sonra 11’de

Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Arthur Masuaku, 5 maç sonra 11’de yer aldı. Son olarak ligin 29. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde görev alan 30 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezası ve ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde 4 maçı kaçırdı. Masuaku, kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş taraftarı tribünde

Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy deplasmanında yalnız bırakmadı. 2 bin 79 taraftar, tribünde kendilerine ayıran yerleri doldurarak takıma destek oldu.