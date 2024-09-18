Serdivan Belediyesi, azalan su kaynaklarına karşı vatandaşları su tasarrufu yapmaya davet ediyor. Küresel iklim değişikliği ve artan nüfusun etkisiyle su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Tasarrufun önemini bir kez daha hatırlatan belediye yetkilileri, suyun önemini, "Su hayat demektir" sözleri ile vurguladı.

Serdivan’ın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü’nün korunması da Belediyenin öncelikleri arasında yer alıyor. Belediye, gölün gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakılabilmesi için vatandaşları su tasarrufuna özen göstermeye çağırıyor. Belediye yetkilileri, su tasarrufunun büyük adımlar atmak yerine küçük alışkanlıkları değiştirmekle başladığını vurguluyor. Her bir bireyin bu konuda duyarlı olması, su kaynaklarının korunması için büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili konuşan yetkililer, “Serdivan Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek için çeşitli projeler düzenliyoruz. Su hayatın kaynağıdır. Bu nedenle, her damlasını değerlendirmeliyiz. Hep birlikte su kaynaklarımızı koruyabilir ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz” ifadelerine yer verdi.