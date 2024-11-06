SASKİ, Kazımpaşa ve bölge mahallelere kazandırılacak 17 bin 500 metrelik kanalizasyon hattında sona doğru geldi. Proje çerçevesinde trafiğe kapatılan 18 Nisan Caddesi üzerindeki çalışmaların bitmesinin ardından trafiğe açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan’ın altyapısına nefes aldıracak 17 bin 500 metrelik yeni atık su hattında çalışmalarına devam ediyor. Sona doğru gelinen proje çerçevesinde trafiğe kapatılan 18 Nisan Caddesi ise üzerinde devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bölgede imalatı tamamlanan yeni hat ise dayanıklılığıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde hizmet etmesi için yerin yaklaşık 20 metre altından atık suları taşıyacak.

Cadde üzerinde incelemelerde bulunan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, "Güçlü altyapıyı bölgemize bir an önce kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kış ayları gelmeden ve olumsuz hava şartları başlamadan projenin genel kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Trafik akışı ve ticari faaliyetleri ile bölgenin en önemli noktalarından biri olan 18 Nisan Caddesi üzerindeki çalışmalarımızı da mesai mefhumu gözetmeden sürdürerek kısa sürede tamamladık. Asfaltlama işlemleri de yapılacak cadde altyapısı güçlü, üstyapısı ise estetik şekilde bölgeye uzun yıllar boyunca sorunsuz hizmet edecek" dedi. Bölgedeki çalışmaları inceleyen SASKİ Genel Müdürü Turan’a, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Gül ile ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.