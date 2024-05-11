Bursa'nın Karacabey ilçesinin Yenisarıbey mahallesinde meydana gelen trafik kazasında servis aracı ile tır çarpıştı; üç kişi yaralandı.

Kırsal alanda gerçekleşen bu kaza, Karacabey-Manyas karayolunda meydana geldi. Servis aracıyla tırın çarpışması sonucu servis aracı yola devrildi ve altı yolcudan üçü yaralandı. Olay yerine acil ekipler yönlendirildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Öte yandan, vatandaşlar sıklıkla can kaybının ve yaralanmaların çok olduğu kazaların yaşandığı bölgede yetkililerin bir an önce tedbirler alarak çözüm bulmalarını istedi.