Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mibibüs ve dükkan kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Demirtaş Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler bir anda aracın tamamını sardı. Yangın, minibüsün yanındaki oto tamir dükkanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, servis minibüsü ve oto tamir dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.