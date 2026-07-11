Olay, 15 Haziran'da Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan Oğulcan Dinç ile F.D. sokakta karşı karşıya geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Oğulcan Dinç'in elindeki tabancayla F.D.'yi takip ederek ateş açtığı, bunun üzerine F.D.'nin de silahla karşılık verdiği görüldü. Karşılıklı ateş sırasında kurşunların isabet ettiği Oğulcan Dinç kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Dinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde çok sayıda boş kovan ile 1 tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından kaçan F.D., polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakımda 25 gündür tedavi altında bulunan 26 yaşındaki Oğulcan Dinç ise doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın ölümüyle birlikte soruşturmanın seyrinin değişebileceği öğrenilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.