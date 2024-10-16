Bursa’da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı. Yolcular araçtan tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, 15.30 sıralarında Bursa-Gemlik yolu Dürdane rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü motor kısmından yaptığı arıza sonucu seyir halindeyken alev almaya başladı. Otobüs şoförü, aracın alev aldığını görünce hemen emniyet şeridine yanaştı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, araçtakiler 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.