Çayırova Belediyesi’nin U14 Basketbol Takımı, bu sezon mücadele edeceği grupta ilk müsabakasını kazandı.

Antrenör Hünkar Demirtola öncülüğünde sezonun ilk maçına İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda İzmit Yıldırım SK ile oynayan Çayırova Belediyesi U14 Basketbol Takımı, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 83-15 galip ayrıldı. İlçedeki gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için tüm imkanları seferber eden Çayırova Belediyesi, gelecek yıllarda A takım seviyesinde mücadele edecek yetenekli sporcuları yetiştirmeyi hedefliyor.