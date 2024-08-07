SGK prim borçları için belediyelere haciz işlemi başlarken Türkiye Belediyeler Birliği'nden açıklama geldi. Birlik "Kamuya olan borçlara faiz işletilmesi durdurulmalı" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası belediyelere haciz işlemi başlarken Türkiye Belediyeler Birliği'nden de SGK borçlarına ilişkin açıklama geldi. Birlik, SGK prim borçlarının tahsilatına dair önerilerini sundu.

Açıklamada "Kamuya olan borçlara faiz işletilmesi durdurulmalı. Belediye tarafından tahsil edilen vergi, harç haczedilemez" denildi.

TBB'NİN 24 MADDELİK ÖNERİSİ

24 maddelik öneri paketinde şu talepler yer aldı:

1- Öncelikle belediyelerin hizmet üretmelerine, takipler ve hacizlerin engel olmasının önlenmesi için bu yoldaki girişimlerin durdurulması,

2- Yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılarak uzlaşma kültürü içinde borçların ödenmesine imkân bağlanması,

3- Borçlarını düzenli ödeyen belediye/şirketlerin teşviki amacıyla kamuya olan borçlarından en az yüzde 10 indirim yapılması,

4- Belediye paylarından yapılan borç kesintilerinin durdurulduğu dönemlerde kamuya olan borçlara faiz işletilmesinin durdurulması,

5- 5779 sayılı Kanun'daki dağıtım kriterlerinin artırılması,

6- Belediye meclislerine kanuni sınırlar dâhilinde vergi ve harç tarifesi belirleme yetkisi verilmesi,

7- Belediyelere ait vergi ve harç tarifelerinin alt üst sınırlarının yeniden belirlenmesi,

8- 2464 sayılı Kanun'un Geçici 7'nci maddesinin Yeniden Değerleme Oranını (YDO) içerecek şekilde yeniden ele alınması,

9- 2464 sayılı Kanun'un güncel gelirleri içerecek şekilde yeniden ele alınması,

10- Emlak Vergisi düzenlemesinin gözden geçirilmesi,

11- Genel aydınlatma giderlerinin belediyelerden alınması,

12- Kültür ve Tabiat Varlıkları Katkı Payının belediyelere bırakılması,

13- Motorlu Taşıtlar Vergisi üzerinden yol ve trafik katkı payı alınması, toplu taşımada vergi indirimi yapılması, ücretsiz/indirimli taşımalarda belediye ve şirketlerinin mali kayıplarının telafi edilmesi,

14- Konaklama Vergisinin belediyelerin geliri şeklinde düzenlenmesi,

15- Müze Giriş Ücretleri Payına 'ören yerlerinin' dâhil edilmesi,

16- Yatırım Hizmetlerinden alınan KDV'nin belediye borçlarına mahsup edilmesi,

17- Belediyelerin okul, yurt ve sağlık tesisi yapımı giderlerinin yarısının belediye borçlarına mahsup edilmesi,

18- Belediyelerin dava harçlarından muaf tutulması,

19- Karayolu geçişleri ile orman alanlarındaki belediye hizmetlerinden ücret alınmaması,

20- Su ve atık su tesislerinde tüketilen elektrik tarifesinin sanayi tarifesinin yarısını içerecek şekilde oluşturulması, belediyelerin elektrik giderlerinden KDV alınmaması,

21- Kalkınma Ajans Paylarının kaldırılması,

22- SUKİ gelirlerinden kesilen çevre katkı payının kaldırılması,

23- İmar para cezalarının yeniden ele alınması,

24- Sığınmacı barındıran belediyelerin mali yükünün karşılanması konularında yapılacak her türlü çalışmaya Birliğimizin katılımının sağlanması...