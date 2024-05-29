Avrupa Birliği'nde 7 Temmuz'dan itibaren bazı standartları karşılamayan yeni araçların satışı yasaklanacak. Türkiye'deki araç bayileri ise bu tarihten önce ellerindeki stokları eritmek için liste fiyatlarının altında satış yaparak kampanyalar düzenliyor. Sıfır otomobillerde indirimler hız kazandı. Peki, 7 Temmuz'daki düzenleme neleri kapsıyor? Kampanyalar devam edecek mi?

Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeye göre, satılan araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri arasında acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedicisi, ani fren durumunda otomatik yanan flaşörler, önden çarpmada yaya koruması sağlayan güvenlik camı, lastik basıncı izleme sistemi gibi özellikler bulunacak.

Bu gelişme nedeniyle bayiler, stoklarındaki araçları satmak için yoğun kampanyalar başlattı. Şu anda bayiler, araçları liste fiyatlarının altında satıyor ve yüzde 20'ye varan indirimler yapıyor. 300 bin TL'ye kadar varan indirimler söz konusu. Peki, bu kampanyalar devam edecek mi? Bu standartları karşılamayan sıfır araçlara ne olacak?

SIFIR ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "7 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' direktiflerine uygun araçlar satılabilecek" dedi.

Yeni yönetmelikle birlikte, bugüne kadar opsiyonel olan ya da bulunmayan birçok güvenlik özelliği araçlarda zorunlu hale getiriliyor. Bu özellikler arasında yaya ve bisiklet tanıma özelliğine sahip acil durum fren asistanı, kör nokta uyarı sistemi, alkollü araç kullanma teşebbüsünde aracın kilitlenmesi, kaza veri kaydedici, direksiyon müdahaleli şerit takip sistemi, park sensörü veya geri görüş kamerası ve bisikletler için ek önlemler içeren 'safety glass' uygulaması bulunuyor.

'7 TEMMUZ SONRASI SATIŞTA BELİRSİZLİK YAŞANABİLİR'

Ertemel, güvenliği ön plana çıkaran bu yeni yönetmeliğin, insan hayatı ve maddi zararları en aza indirme açısından oldukça faydalı olduğunu belirtti. Ancak, bu yönetmeliğe uyum süreci tanınmadığı için, markaların önceden sipariş ettiği veya halihazırda showroom'larda bulunan birçok aracın bu yönetmeliğe uymadığını ve 7 Temmuz sonrası bu araçların satışı veya tescilinde belirsizlik yaşanabileceğini ifade etti.

'STOKLARI ERİTMEK İÇİN KAMPANYALAR YAPILIYOR'

Ertemel, bu süreçte mevcut stokları eritmek için yapılacak kampanya ve fiyat indirimleri ile birlikte, Temmuz ayına kadar uygun fiyatlarla otomobil satın almanın mümkün olacağını söyledi. Yönetmelik ve düşük seyreden talep nedeniyle birçok marka, satışlarını kampanyalar ile destekleyerek kullanıcı talebini çekmeye çalışıyor.

KAMPANYALAR NE DURUMDA?

7 Temmuz öncesi yapılan indirimler, markadan markaya farklılık gösteriyor ve peşin alımlarda liste fiyatı üzerinden 300.000 TL'ye kadar indirimler uygulanabiliyor. Ancak, marka bünyesinde yapılan finansman kampanyaları tercih edildiğinde, çoğu markada liste fiyatının geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor.

'FİYATLARDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR'

Öte yandan, zorunlu hale gelen güvenlik önlemlerinin maliyetleri artırması ve bu artışların ÖTV sistemi doğrultusunda araç fiyatlarını bir üst bareme taşıma olasılığı nedeniyle, gelecekte yönetmeliğe uygun otomobil fiyatlarında bir miktar artış görülebileceği belirtiliyor. Bu süreç, sektörde aşılması gereken zorluklar yaratmış olsa da, dönemsel olarak tüketiciler için uygun fiyatlarla otomobil satın alma fırsatı sunuyor.

KAMPANYALARIN ASIL SEBEBİ '7 TEMMUZ' MU?

Son iki ayda 7 Temmuz tarihinin yarattığı etkinin yanı sıra, daralan otomobil piyasası ve düşük talep, kampanya ve fiyatları etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor.

7 TEMMUZ SONRASI ELİNDE YÖNETMELİĞE UYGUN OLMAYAN ARAÇ KALAN BAYİLER NE YAPACAK?

Bakanlığın kararı doğrultusunda, markalar 2023 yılında gerçekleştirdikleri otomobil satış adetlerinin %10'u, ticari araçlarda ise %30'una kadar yönetmeliğe uymayan araç satışı yapabilecek. Bu tarihe kadar stokların bir miktar eritileceği düşünülürse, birkaç aylık süre içinde bu konudaki sıkıntıların ortadan kalkacağı öngörülüyor.

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI İKİNCİ EL PİYASASINI NASIL ETKİLİYOR?

Sıfır otomobil piyasasında düzenlenen kampanyalar, tüketiciler açısından daha cazip bulunduğu için ikinci el piyasasının yavaşlamasına neden oluyor. Ocak ve Mart aylarında ikinci el piyasasında sınırlı yükselişler görülse de, Nisan ayında tekrar daralma yaşandı.