Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla "Sıfır Atık Yarışması" yapıldı. Değerlendirme sonrasında Ortaokullar arası değerlendirmede Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu Türkiye birincisi oldu.

Sıfır Atık Yarışması "İyi Uygulama Yapan Okul" kategorisinde Gazi Osman Paşa Ortaokulu Türkiye 1. si olarak “Çevre Beratı” ödülü almaya hak kazandı. Çevre duyarlılığı ve Sıfır Atık projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yapılan uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığınca örnek uygulama olarak seçildi.

İl Milli Eğitim Müdürü beratı takdim etti

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Alireisoğlu, Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulunu ziyaret ederek burada hayata geçirilen Sıfır Atık Yönetimi projesi kapsamında hazırlanan sergiyi gezdi, bakanlığın Çevre Beratı belgesini de okula teslim etti.