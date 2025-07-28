Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ marka sigaralara Temmuz ayı başında yapılan 5 TL’lik zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dündar, JTİ bünyesindeki sigara markalarına 5 TL’lik yeni zammın 29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

04 Temmuz 2025’te 85 TL’ye satılmaya başlanan WNSTN D&S sigarası 90 TL’ye, 89 TL olan WNSTN 95 TL’ye, 94 TL olan WNSTN SQL 99 TL’ye çıktı. 95 TL’den satılan WNSTN S ve 96 TL’lik WNSTN Xs ise 100 TL’ye yükseldi. CML markasının 82 TL olan ürünü 87 TL’ye, 86 TL olan CML Y&B 90 TL’ye çıktı. MNT CRL 80 TL’den 85 TL’ye, LD ise 81 TL’den 86 TL’ye yükseldi.

JTİ grubundaki en pahalı ürün olan 195 TL’lik sarmalık kıyılmış tütün ise 215 TL’den satılmaya başlanacak. Bu zamlarla birlikte JTİ grubunda en ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara ise 100 TL oldu.