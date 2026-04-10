Sigara kullanıcılarını doğrudan etkileyen yeni bir düzenleme taslağı gündemde. Buna göre tütün ürünlerinin kullanımı, kamu binaları, eğitim ve sağlık kuruluşları, çocukların bulunduğu ortamlar ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda önemli ölçüde sınırlandırılacak.



Yeme-içme sektöründe de genel bir yasak uygulanması planlanıyor. Ancak işletmeler, toplam alanlarının yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde ve en fazla 20 metrekare büyüklüğünde, dışarıdan görünmeyen, servis yapılmayan özel bölümlerde sınırlı kullanıma izin verebilecek. Bu alanlara 18 yaş altındaki bireyler kabul edilmeyecek. Otellerde ise yalnızca belirlenmiş özel odalarda tütün kullanımına müsaade edilecek. Bunun yanı sıra, sürücü koltuğunda ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında sigara içmek tamamen yasaklanacak.

Denetimlerin sıkılaştırılması kapsamında, en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşacak “tütün denetim ekipleri” sahada aktif görev yapacak ve doğrudan ceza uygulayabilecek. Yasaklı alanlarda sigara kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan para cezaları kesilecek. Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standart dışı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Tekrarlanan ihlallerde işletmelerin kapatılması ve ruhsat iptali de gündeme gelecek.

Taslak düzenleme, 2040 yılına gelindiğinde tütün ürünlerinin tamamen piyasadan çekilmesini amaçlıyor. Bu tarihten sonra üretim ve satış faaliyetinde bulunanlara yüksek miktarda adli para cezaları verilmesi, kullanıcılar açısından ise ağır idari yaptırımlar uygulanması planlanıyor. Ayrıca “tütün ürünü” tanımı genişletilerek elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm cihazların da yasak kapsamına alınması öngörülüyor.

Yeni Şafak’ın aktardığı bilgilere göre satış süreçlerinde de önemli değişiklikler gündemde. Buna göre tütün ürünleri, artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda muhafaza edilerek satılacak ve doğrudan erişim engellenecek. Satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden yürütülecek ve yaş doğrulaması zorunlu hale getirilecek.

Satış kurallarına uymayanlara yönelik yaptırımlar da daha ağır hale getiriliyor. Yetkisiz satış yapanlar ya da mevzuata aykırı ürün sunanlar yüksek tutarlı para cezalarıyla karşılaşacak, bazı durumlarda ise satış izinleri iptal edilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar kademeli olarak artırılacak; ilk tekrarında ceza iki katına, ikinci tekrarında üç katına çıkacak. Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatılması, beşinci ihlalde ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi öngörülüyor.