Kocaeli'de kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan hükümlü, İzmit'te at çiftliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli operasyon gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme' ve 5464 sayılı kanuna aykırılık suçlarından hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Ş.G.'nin saklandığı yeri tespit etti. Yaklaşık 4 yıldır firari olduğu belirlenen 54 yaşındaki hükümlünün, İzmit'te bulunan at çiftliğinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, Özel Harekat unsurlarının da katılımıyla bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.