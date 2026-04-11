Yapılan değişiklikle birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılacak bekçi alımlarında kadın adayların da başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Önceki düzenlemede yer alan “askerlik yapmış olma” şartı, kadınların başvuru yapmasını fiilen engelliyordu. Yeni düzenleme ile bu zorunluluk yalnızca erkek adaylar için geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendi. Böylece diğer koşulları sağlayan kadın adaylar da bekçilik için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru kriterlerinde yapılan değişiklikler bununla sınırlı kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, en az lise mezunu olma ve belirlenen yaş aralığında bulunma şartları korunurken, yaş hesabına ilişkin detaylar da netleştirildi. Buna göre adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Ayrıca görev tanımında da önemli bir revizyon yapıldı. Önceki uygulamada bekçilerin yalnızca gece görev alabileceği belirtilirken, yeni düzenlemeyle gündüz saatlerinde de görev yapabilmelerine imkân tanındı. Bu değişiklik, özellikle kadın bekçilerin istihdamı açısından kritik bir adım olarak değerlendirilirken, kadın personelin valiliklerce belirlenecek bölgelerde daha çok gündüz vardiyalarında görevlendirilmesi öngörülüyor.

Yönetmelik değişikliği, yeni alımların da habercisi olarak görülüyor. 2026 yılı içerisinde bekçi alım ilanının yayımlanması beklenirken, başvuru takvimi ve kontenjanlara ilişkin detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağı ifade ediliyor.