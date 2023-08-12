Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda evinde tabancasını temizleyen şahıs, biranda ateşlenen silah nedeniyle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı Kurşunlu mahallesinde ikamet eden Mustafa A.(47) evinde kendisine ait silahı temizlemeye başladı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan mermi Mustafa A.'nın ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi silah sesini duyarak odaya koşan ailesi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı adam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.