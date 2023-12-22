Bursa'da gerçekleşen olayın detaylarına göre, Yakup Karataş isimli bir kişi, 20 Aralık gecesi Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından harekete geçerek, olayın şüphelilerini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, olay sırasında bölgede bulunan iki otomobil tespit edildi ve bu araçlardaki altı şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfade veren şüpheliler arasında, Batuhan K. (27) ve Tayfun E'nin (25) olay yerinde silahla ateş ettiği belirlenirken, R.G. (27), K.K. (25), A.T. (47) ve E.T'nin (22) de suça karıştıkları iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinde olayın arkasında 150 bin liralık bir borç meselesinin bulunduğunu belirttiler. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, cinayetle ilgili olarak çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yakup Karataş'ın yolda yürürken otomobille önü kesilerek silahla vurulduğu ve olay yerinde yere yığıldığı net bir şekilde görülmekte.

20 Aralık gecesi yaşanan olay sonrasında ihbarlar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Karataş'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç adamın hayatını kaydedildiği bildirildi.