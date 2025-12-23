Rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler ışığında yürütülen soruşturmanın Temmuz ayındaki ilk ayağında, görevden uzaklaştırılan dönemin Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından geçtiğimiz Temmuz ayında soruşturma başlatılmıştı.

Beş ay önce başlatılan söz konusu soruşturmanın ilk ayağındaki operasyonda, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belediyeye yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler ışığında bu sabah yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, suç eylemlerine ilişkin tespitleri yapılan şüpheli kişilerin yakalanması için birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, 1’i cezaevinde olmak üzere toplam 22 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyona ilişkin yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.