İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 8-12 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamladı.

Eğitim sürecinde, UMKE Temel Eğitim müfredatında yer alan konular hakkında kursiyerlere bilgilendirme yapıldı. Zorlu saha şartlarında gerçekleştirilen medikal kurtarma ekip çalışmaları ve tatbikatlarla edinilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Programa katılan 11 sağlık personeline, temel yaşam desteği, hasta/yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, medikal çanta kullanımı, hasta sabitleme, yüksekten iniş ile enkazdan hasta/yaralı kurtarma konularında oluşturulan istasyonlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcıların tüm eğitim başlıklarında uygulama yapmaları sağlandı.

UMKE ailesine katılarak zorlu şartlarda görev almaya hazır hâle gelen 11 sağlık personeline, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit tarafından belgeleri takdim edildi.