Edinilen bilgiye göre, Silivri-Çerkezköy yolu Çeltik Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada solladığı araca çarptı. Buna rağmen kural ihlalini sürdüren sürücü, yeniden sollama yaparak yoluna devam etti. O anlar bir araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden gelen diğer araç sürücüsünün soğukkanlı davranarak aracını yolun kenarına çektiği ve muhtemel bir kazanın önüne geçtiği görüldü. Öte yandan, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan otomobil sürücüsünün, çarpmanın ardından durmadan yoluna devam ettiği öğrenildi.

