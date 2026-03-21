Olay, 15.00 sıralarında Çatalca'nın Kavakça Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Göç İdaresi'nin kullanımında bulunan 34 LNC 804 plakalı Mercedes marka otobüs, yağmurlu havanında etkisiyle devrildi. Geri Gönderme Merkezine yabancı uyruklu göçmenleri bırakarak geri dönen otobüsteki 3 polis ve 1 şoför çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı vatandaşlar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan polis ve şoförün ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

