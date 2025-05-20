İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay’da başkanlık için ilk resmi adaylık açıklaması geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sinan Kanlı, Altay Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu düzenlediği toplantıyla kamuoyuna duyurdu.

1990 Trabzon doğumlu olan ve 30 yıldır İzmir’de yaşayan Kanlı, çocukluk yıllarından bu yana Altay’a duyduğu sevginin ve bağlılığın kendisini bu sorumluluğu üstlenmeye yönelttiğini söyledi. Altay’ın sadece bir futbol kulübü değil; aynı zamanda bir kültür, bir duruş ve İzmir’in vicdanı olduğunu vurgulayan Kanlı, “Altay’ı sadece korumak değil, geliştirmek ve yeniden hak ettiği yere taşımak için adayım” ifadelerini kullandı.

"ALTAY İÇİN ELİMİZİ DEĞİL, GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ"

İş dünyasında önemli girişimlere imza atan Sinan Kanlı, kurucusu olduğu NTC Yazılım Teknolojileri firmasıyla teknoloji ve çağrı merkezi alanında; Puhax Su Arıtma Sistemleri Fabrikası ile de sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Geniş bir ekip ve güçlü bir vizyonla yola çıktıklarını belirten Kanlı, Altay’ı sürdürülebilir ve borçsuz bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

“Altay’ın içinde bulunduğu zorlukların farkındayız. Ancak bu mücadeleye hazırız. Masa başı planlarla değil, sahada alın teriyle başarıya ulaşan bir kulüp hayal ediyoruz. İş dünyasından, akademik çevrelerden ve büyük bir gönüllüler ordusundan destek alarak yola çıktık” dedi.

Geçmişi konuşmak yerine geleceğe odaklandıklarını söyleyen Kanlı, “Amacımız günü kurtarmak değil, yarınları güvence altına almak. Bu yüzden uzun vadeli, kalıcı çözümler üretmek için yola çıktık” dedi.

Kanlı’nın adaylık açıklamasında dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, kulübü yeniden yapılandırmaya yönelik ortaya koyduğu net ve kapsayıcı yönetim vizyonu oldu. Açıklamasında dört temel başlık üzerinde duran Kanlı; şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Altay’ı yöneteceklerini, mali disiplini esas alan finansal reformlarla sürdürülebilir ve borçsuz bir yapıyı hedeflediklerini belirtti. Özellikle altyapıya öncelik vererek genç oyunculara güvenen bir futbol modeli oluşturacaklarını vurgulayan Kanlı, sadece sahada değil, kulübün tüm alanlarında rekabetçi ve çağdaş bir yapı kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

"SÜPER LİG HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK"

Altay taraftarına da seslenen Kanlı, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“Sevgili Altaylılar, bugün yalnızca bir adaylık açıklamıyorum; aynı zamanda bir söz veriyorum:

Altay’ı yeniden Süper Lig’e taşıyacağız.Gençlerimize güvenen, camiasıyla bütünleşen bir yapı kuracağız.Bu efsane kulübü tekrar onuruyla, gururuyla ve dimdik ayakta izleyeceğiz.”

Sinan Kanlı’nın önümüzdeki günlerde projelerini ve yönetim kadrosunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.