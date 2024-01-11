Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından İmam Hatip Camiinde Regaip Kandili özel programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi Kur’an-ı kerim tilaveti ile başlayan program öğrenciler tarafından yapılan dua ile son buldu.

Filistin deki Müslümanların yaşadığı zulmün son bulması için dua edildi. Gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaş camide buluştu. İlahilerle süslenen program vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Cami çıkışında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.