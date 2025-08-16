Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya üzerinden CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçtiğini duyurmuştu. Fazlaca, AK Parti’nin 24. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törene katılım gösterdi.

ERDOĞAN KÜRSÜYE DAVET ETTİ, AK PARTİ ROZETİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca, yakasına takılan rozetle resmen AK Parti’ye katıldı.

MAKAM ODASINA ERDOĞAN PORTRESİ ASTI

Sözcü’nün haberine göre, Fazlaca’nın attığı ilk adım, makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini asmak oldu.

Yalova Belediye Başkanı'nın daha öncesinde ise makam odasında sadece Mustafa Kemal Atatürk portesi olduğu belirtildi.