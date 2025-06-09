Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, kentin farklı noktalarında ilaçlama faaliyetlerine yoğun biçimde devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik alanda yılın 12 ayı boyunca yürütülen ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kullanılan ilaçların hem insan sağlığına hem de doğaya dost olduğunu vurguladı. Başkan Bozbey, yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik alanda 12 ay boyunca gerçekleştirilen faaliyetin hem insan sağlığına, hem de doğaya dost ilaçlarla yürütüldüğünü vurguladı.