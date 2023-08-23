Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yeşilçam Sinema Geceleri, ‘Mavi Boncuk’ adlı oyun ile başladı.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde bir araya gelen yüzlerce Bilecikli, gösterimdeki filmi keyifle izledi.Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da kızı Asya ile birlikte filmi izleyerek, seyircilerle bir araya geldi.

Film sonunda vatandaşlarla fotoğraf çektiren Belediye Başkan V. Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç! Yeşilçam Sinema Gecelerimizin açılış gecesinde Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Mavi Boncuk ile hem eğlendik hem de o unutulmaz aşkları yad ettik. Yeşilçam Sinema Gecelerimiz Cuma gününe kadar birbirinden güzel Yeşilçam filmleri ile Vadipark’ta sizlerle. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Filmi izlemeye gelen vatandaşlar etkinliği güzel bulduklarını belirterek, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.