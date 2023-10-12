Trakya'da, Edirne'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarında, sınır bölgesinde meydana gelen olayda, Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov'un ölümü (33) ve sınırda görevli asker Raşko Raşkov'un yaralanmasıyla sonuçlanan olayın yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis cezası istenen sanık Engin Erguvan, mahkemede "Üzerime ışık geldi, ne olduğunu anlayamadım. Korkup silahıma davrandım ve ateş ettim. Hatalı olduğumun farkındayım" dedi.

Olay, 7 Kasım 2022'de Türkiye ile Bulgaristan sınırında, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki Küçünlü köyü ile karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınırında meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Engin Erguvan ve kardeşi Mustafa Erguvan bölgeden geçerken, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Ağabey ve kardeşin kendilerini fark eden sınır görevlilerine av tüfeğiyle ateş açması sonucu Bulgar sınır polisi Petır Dimitrov Bıçvarov hayatını kaybetti. Çatışma sırasında sınırda görevli asker Raşko Raşkov da yaralandı. Bulgar görevlilerin de ateş açmasıyla kaçan Engin ve Mustafa Erguvan kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.

Sanıklardan Engin Erguvan hakkında 'Kamu malına zarar verme', 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis cezası istenirken, tutuksuz yargılanan Mustafa Erguvan için 9 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Mahkemede, olayın kurbanının annesi ve babası da hazır bulundu. Ölen polis Bıçvarov'un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov, "Maktul benim oğlumdur, bizi gece çok tatsız bir haberle uyandırdılar. Çevremizde olan insanlar, bütün ailemizi öldürmüş oldular bu olayla birlikte. Mahkemeden adaletli bir karar istiyoruz, şikayetçiyim" dedi. Bıçvarov'un babası Dimitar Georgiev Bıçvarov da "Bizim hayatımız yandı, eşimin ifadelerine katılıyorum ve adaletli bir karar bekliyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Aralık'a erteleyerek, Bulgaristan'da bulunan ve olayda yaralanan asker Raşko Raşkov'un ifadesinin alınmasını ve savcının esas hakkındaki mütalaasının beklenmesini kararlaştırdı. Ayrıca, cinayet şüphelisi Engin Erguvan'ın tutukluluk hali ile kardeşi Mustafa Erguvan'ın adli kontrol şartının devamına karar verildi.