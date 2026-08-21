Alınan bilgiye göre olay, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. yere yığılırken, şüpheli aynı silahla kendisini de yaraladı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova’daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.