Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, İstanbul'un İstinye semtinde katıldığı bir doğum günü partisi sırasında işletmeci Mustafa Can'a karşı aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve fiziksel bir müdahalede bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. Savcı, Cengiz Kurtoğlu hakkında "Haksız tahrik altında basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Duruşma, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü ve sanık Cengiz Kurtoğlu katıldı. Ancak şikayetçi olan Mustafa Can, mahkemeye gelmedi. Cengiz Kurtoğlu kimlik tespiti sırasında ses sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu ifade etti.

Kurtoğlu, olay günü doğum günü partisine katıldığını ve Tolga Yüce'nin ısrarı sonucu davete icabet ettiğini belirtti. Ancak partide beklediği ünlü konukların gelmediğini ve ortamın beklentilerinin dışında olduğunu iddia etti. Tartışmanın ise Orhan Gencebay hakkında başladığını söyledi. Kurtoğlu, Orhan Gencebay'ın etnik kökeniyle alay eden bir ifade kullanmasının ardından ortamın gerildiğini ve tartışmanın genişlediğini aktardı.

Kurtoğlu, karşılıklı bağırışmaların yaşandığını, ancak kötü niyetli bir ifade kullanmadığını ve fiziksel temasın olmadığını savundu. Ayrıca, ifadesinde yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmediğini belirtti.

Duruşma sırasında hakim, Cengiz Kurtoğlu'nun daha önce verdiği ifadesinde ittiği yönündeki ifadesini sorduğunda, sanık "Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum." diyerek suçlamaları reddetti. Duruşma sonrası, Cengiz Kurtoğlu, "Duyanlara duymayanlara" şeklinde yanıt vermeden mahkeme binasından ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 22 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen bir doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturarak tanışmışlardır. İddianamede, Mustafa Can'ın parti sırasında Orhan Gencebay hakkındaki yorumları nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilmiştir. Cengiz Kurtoğlu'nun, Mustafa Can'a hakaretlerde bulunduğu ve ona yumruk attığı iddia edilmiştir.

Şikayetçi Mustafa Can, olay sırasında Cengiz Kurtoğlu'nun elinde bir bıçakla saldırdığı yönünde beyanda bulunsa da, olayın güvenlik kameraları tarafından incelenmesi sonucunda bu iddianın doğruluğunun teyit edilemediği ifade edilmiştir.

İddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesine de yer verilmiş ve sanığın Mustafa Can'ı önce uygun bir şekilde uyardığını, ancak hakaretlerin devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapatmış olabileceğini ve bu esnada tırnağıyla hafif bir çizik oluşturmuş olabileceğini ileri sürdüğü belirtilmiştir.