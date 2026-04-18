Üniversite şehri Eskişehir’de akademik yaşamını sürdüren on binlerce öğrenci, vize tarihleri her yaklaştığında sınav telaşı yaşıyor. Öğrencilerin birçoğu sınava hazırlık sürecinde özellikle dikkat dağınıklığı problemleri yaşarken, aktar Metin Ağılönü, bazı bitkisel ürünlerin bu soruna çözüm olabileceğini söyledi. Ağılönü, derslere odaklanmakta güçlük çeken öğrencilere biberiye yağını önerdi. Biberiye yağının yakalara damlatılarak kullanıldığını belirten Ağılönü, ginkgo biloba, ginseng ve propolis gibi ürünlerin de tercih edilebileceğini dile getirdi.

"Verilen ölçüler miktarında kullanılırsa bu ürünlerin faydası olur"

Bahse konu bitkisel ürünlerin hem bağışıklığı hem de hafızayı kuvvetlendirdiğini ifade eden aktar Metin Ağılönü, "Biberiye yağını yakalarına damlatırlarsa, onun vermiş olduğu kokuyla kendilerini daha çok zinde hissederler. Bir damla burundan da alınabilir. Yakaya damlatılırsa leke bırakmaz çünkü bunlar uçucu yağlar. Ginkgo biloba bitkisini de bir tutam çay gibi demleyip içebilirler. Ginseng ve propolis ise, bunların hem kapsül hem de sıvı şeklinde olanları var. Sıvı olanları 3-4 damla suyun içerisine damlatıp içebilirler. Ancak verilen ölçüler miktarında kullanılırsa bu ürünlerin faydası olur" dedi.

"Hastalığı olanlar mutlaka doktor tavsiyesi almalı"

Bitkisel ürünleri fazla miktarda kullanmanın vücuda iyi gelmeyeceğini vurgulayan Ağılönü, şöyle devam etti:

"Sınava çalışacak arkadaşlar bu belirtmiş olduğum bitkileri ve yağları düzenli bir şekilde ama muhakkak ara vererek kullansınlar, sürekli değil. Ayrıca, herhangi bir hastalığı bulunanlara doktor tavsiyesi olmadan böyle ürünleri kullanmalarını önermiyoruz."