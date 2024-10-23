Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirdi. Şehit be yaralıların olduğu saldırının ardından siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.

MANSUR YAVAŞ: TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

ÜMİT ÖZDAĞ: TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: TUSAŞ'a terörist saldırı gerçekleştiriliyor. Terör ile müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Zafer'e kadar savaş.

ÖZGÜR ÖZEL: TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum.

DERVİŞOĞLU: TERÖRİSTLERLE SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ'ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun.

İMAMOĞLU: TERÖRE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

SİNAN OĞAN: TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE SARSINTILI GÜNLER VAR

Sinan Oğan: TUSAŞ tesislerimizde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dünkü açıklama ve ardından bugün yaşanan terör saldırısı gösteriyor ki Türkiye'nin önünde sarsıntılı günler var. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bildirmek isteriz ki, terörle müzakere edilmez, kararlı bir şekilde mücadele edilir!

KARAMOLLAOĞLU: HAİN SALDIRIYI LANETLİYORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.