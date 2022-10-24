Kare, üçgen, ters üçgen, dikdörtgen, elmas ya da kalp… Tüm bu yüz şekilleri içinde bir tanesi var ki en şanslısı: Oval. Oval yüz tipine sahip kişiler arasındaysanız pek çok farklı saç modelini çok iyi taşıyacağınızdan emin olabilirsiniz. Üstelik uzun ya da kısa fark etmeksizin… Modern kütler, havalı uzunlar ya da iddialı Pixie’ler oval yüze göre saç modelleri arasında yer alan favorilerden. Biz de sizin için en uygun oval yüze saç modelini belirleyebilmenize yardımcı olacak ipuçlarını bu yazıda derledik. Okumaya devam ederek tarzınıza en çok yakışan saç kesimini ve modelini belirleyebilirsiniz.

Oval Yüze Kısa Saç Modelleri

Yukarıda da bahsedildiği üzere yuvarlak yüz hatlarına sahipseniz uzun ya da kısa fark etmeksizin pek çok farklı saç modeli size yakışabilir. Buradan hareketle birkaç modeli size örnek olması açısından aşağıda listeliyoruz. Buyurun, oval yüze kısa saç modelleri!

Küt

Kulakların hemen altında biten kısa saçlar, küt kesim olarak adlandırılmakta. Bu saç modelinde boyun ve gözler ön planda. Peki, oval yüz şekli nasıl anlaşılır? Cevabı vermek için birkaç basit ölçüm yapmanız yeterli. Elinize bir mezura, önünüze de bir kalem ve kağıt alın. Mezura yardımıyla alnınızı boydan boya ve alnınızdan çenenize kadar olan aralığı dikey olarak ölçün ve sonucu kağıda not edin. Daha sonra sırasıyla elmacık kemikler arasındaki mesafeyi ve kulak memesinden çene ortasına kadar olan bölümü de ölçerek not alın. Tüm bu ölçümlere bakarak en büyük ve en küçük değerler arasında bir oranlama yapmaya çalışabilirsiniz. Örneğin eğer yüzünüzün uzunluğu ve genişliği hemen hemen aynıysa kare ya da dikdörtgen yüz şekline sahipsiniz demektir. Yüzünüzü uzunluğu, genişliğinden fazlaysa ve elmacık kemikler arasındaki mesafede aşırılık yoksa yüzünüz ovaldir, demek mümkün.

Bob

Bob saç kesimi, küte çok benzemekle birlikte ondan küçük bir farkla ayrılır. Bob saç kesiminde, saçın arka kısmı olabildiğinde kısa ve katlı olarak kesilir. Bu sebeple saç çok daha havalı ve hacimli bir form kazanır. Hatta saç şekillendiricinizi kullanarak saçınıza dalgalı ya da kıvırcık şekiller vermeyi de deneyebilirsiniz. Bu saç kesimi de yüz hatlarını ve boynu ortaya çıkardığı için oval yüz şeklinde sahip kimseler tarafından oldukça iyi taşınan modeller arasında yer almakta.

Aslan Yelesi

80’lerin modası aslan yelesi saç modeli, retro stilden vazgeçemeyenlerin hala favorisi olabilir. Daha çok asi görünmek isteyenler tarafından tercih edilen aslan yelesinde saç katlı olduğu için oval yüz tipine sahip kişiler, bu saç modelinde yüzünü ön plana çıkararak gözlerini ve elmacık kemiklerini vurgulayabilir. Kısacası aslan yelesi de oval yüze yakışan saç modelleri arasında üst sıralarda yer almakta.

Pixie

Pixie cut, son yıllarda görülme sıklığını artırsa da aslında tarihi çok eskilere dayanır. 70’lerden beri kadınların severek kullandığı bu saç kesimi, çok kısa olabileceği gibi üst kısımlarının görece uzun olduğu örneklere de rastlamak mümkün. Buna rağmen yüzü tüm hatlarıyla açıkta bırakan Pixie cut saç modelini taşımak için yüzünüzün son derece kibar görünmesi gerekiyor. Oval yüz şekli de bu tarife uyduğu için Pixie cut saç modelini oldukça iyi taşıyanlardan biri olarak tarif edilmekte.

Oval Yüze Uzun Saç Modelleri

Kısaların ardından uzun olan oval yüz için saç modelleri ile yazımızı sonlandırıyoruz. Bunlar arasında; at kuyruğu, katlı, kaküllü, Kore topuzu ve örgü saç modelleri yer alıyor.

At Kuyruğu

Katlı

Kaküllü

Kore Topuzu

Örgü

Böylece oval yüze saç modelleri hakkında detaylı bilgiye artık sahipsiniz. Bu ipuçları ışığında siz de kendinize yakışan saç modelini rahatça bulabilir, tarzınızı yansıtmaya hemen başlayabilirsiniz.

Ayrıca diğer yüz tipleri için hangi saç modellerinin uygun olduğunu öğrenmek içinse Yüz Tipine Göre Saç Kesimi başlıklı yazımızdan öğrenmeniz mümkün.