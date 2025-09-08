Yenişehir’de bu yıl 10’ncusu gerçekleştirilen Uluslararası Altın Biber Festivali’nin final gecesi etkinliklerle başladı. Programa, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanısıra; AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa Vali Yarımcısı Hulusi Doğan, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ile il ve ilçe protokolü katıldı.

Derviş Eroğlu Bulvarı’ndan başlayan Festival Galası’nda binlerce kişi ellerinde bayraklarla Programın yapılacağı Osmangazi Millet Bahçesi’ne kadar yürüdü. Burada ilk olarak alanda açılan Yenişehirli üretici, ihracatçı ve girişimci kooperatifleri ile kadın kooperatiflerinin stantlarını gezen protokol, daha sonra yapılan dolma biberi yeme yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Program sponsorlara plaket takdimiyle devam etti. Festivalin finalinde ise Ümit Besen ile Pamela sahne aldı.

Yenişehirliler coştu

Arabesk fantezi müziğin usta yorumcusu, gönüllerde şarkılarıyla olduğu kadar beyefendiliğiyle de taht kuran Ümit Besen ile Türk rock müziği’ne kendi tarzıyla farklı bir soluk getiren Pamela şarkılarıyla Yenişehirlilere muhteşem bir gece yaşattı. Ümit Besen’in hafızalara kazınan şarkılarıyla geçmişe yolculuk yapan Yenişehirliler, son dönemde arabesk şarkılara yaptığı coverlarla dikkat çeken Pamela’nın sahne performansıyla da coştular.

Konser öncesinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Uluslararası Altın Biber Festivali toprağımızın bereketini, çiftçimizin alın terini, kültürümüzün renklerini, sanatımızın sesini bir araya getiren büyük bir buluşmadır. Bu yıl 3 Eylül’de başlayan festivalimiz, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdü. Fuarlardan panellere, halk oyunlarından yarışmalara kadar dolu dolu ve hatıramızdan çıkmayacak anlar yaşadık" dedi.

‘Belediye kasasından tek kuruş harcanmadı’

Yenişehir Belediyesi olarak geçmişin mirasına sahip çıkarak, geleceği inşa ettiklerine vurgu yapan Başkan Ercan Özel, "Festivalimiz, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en güzel sembolü oldu. Birazdan Ümit Besen ile Pamela bu sahnede yer alacak ve sizlere en sevilen bestelerini seslendirerek festivalimizi taçlandıracağız. 10’uncu Uluslararası Biber Festivali’ni geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Belediyemizin kasasından tek kuruş harcamadan tamamen sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik" diye konuştu.

Festivale yoğun katılım

Konser sonrası kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Mevlid-i Şerif programıyla başlattığımız 10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivalimizde, Tarım Fuarı’nda ve düzenlediğimiz panelde esnafımızla bir araya geldik. Akabinde çocuklarımız için sünnet ve çocuk şöleni düzenledik. Bisiklet yarışı başta olmak üzere çeşitli yarışmalar gerçekleştirdik ve bu gecede 10’uncu Uluslararası Altın Biber Festivali’mizin finalini iki değerli sanatçımızla yaptık. Tüm programlarımızda her zaman yanımızda olan, değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.