Gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle İzmir Balçova’da polis karakoluna düzenlenen hain saldırıda şehit olan İnegöllü Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın’a Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralanan güvenlik güçlerimize de acil şifalar diliyoruz. Karaman deplasmanından 2-0’lık skorla döndüğümüz için mutluyuz. Teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve kilometrelerce yol katederek maça giden şanlı, vefakâr ve cefakâr taraftarlarımızı tebrik ediyorum. 3 puan İnegöl şehrimize hediye olsun. Haftaya ligin güçlü ekiplerinden Şanlıurfaspor’u ağırlayacağız. Bu zorlu maça tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Stadımızı dolduralım ve takımımıza destek vererek sahadan galibiyetle ayrılalım.”

Kaynak: BÜLTEN