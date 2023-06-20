İnegöl'de meydana gelen olayda öfkelenen şahıs, belediyeye giderek personellere saldırdı. Belediyenin kapısına kadar süren kavga amatör kameraya yansıdı.

Olay İnegöl de meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, evinin önünden çöp alan temizlik emekçilerinin üzerine hakaret ederek pencereden saksı fırlattı. Temizlik görevlileri de konuyu Zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri söz konusu binaya giderek şahsı uyardı. Bunun üzerine psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, belediyeye giderek personellere hakaretler etmeye başladı. Öfkeli şahıs o sırada personele saldırdı. Personeller de kendilerini korumak için müdahale ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldılar. Belediye personelleri şahıstan şikayetçi oldular.