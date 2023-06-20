Kafkasspor 3. Ligde iddialı bir takım oluşturmak için güçlü transferlere devam ediyor. İnegöl temsilcisi, son olarak 3.ligde Ayvalık Gücü'nde oynayan Burak Özbakır'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 3. Lige çıkan İnegöl temsilcisi Kafkasspor, bu sezonda iddialı bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Son olarak 3. Ligde Ayvalık Gücü'de oynayan 30 yaşındaki Burak Özbakır'ı transfer eden Kafkasspor yönetiminde transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

Her iki kanatta da görev yapabilen Özbakır'ın kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Kafkasspor yöneticisi Emir Akıskalı ile Ufuk Adıyaman hazır bulundu.