Şanlıurfa'da, bir grup iddiaya göre Rufai tarikatına mensup kişinin bir araya gelerek zikir yapması sırasında yaşanan olay, şoke edici görüntülere sahne oldu. Bu zikir sırasında, dört Suriyeli çocuğun vücutlarına şiş batırıldığı ve bu anların bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından büyük bir tepki oluştu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hızla harekete geçti.

Şiddet görüntülerinin incelenmesinin ardından, çocuklara şiş batırdığı belirlenen Suriyeli dört yetişkin, isimleri açıklanmayan çocuklarıyla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet tarafından sorgulanan şüpheliler, çocukların kendi çocukları olduğunu ve zikir sırasında vücutlarına şiş batırmanın bir ritüel olduğunu ileri sürdü. Şüpheliler, bu işlemin karın bölgesinin yumuşak kısmına yapıldığını ve herhangi bir zararın olmadığını savundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli baba, adliyeye sevk edildi. Bu vahim olayın ardından çocuklar devlet korumasına alındı ve durumları yakından takip edilmeye başlandı.