Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, halk otobüsü şoförünün kadın yolcuların fazla konuşmasından rahatsızlık duyarak, şok bir karar aldı. Hamitler Mahallesi'nde yaşanan olayda, şoförün yolcuların konuşma miktarını gerekçe göstererek otobüsü durakta tamamen boşaltması ve seferi iptal etmesi, büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Söz konusu şoför, "Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları araçtan indirerek, boş bir şekilde yoluna devam etti. Otobüsten inen yolcular, bu ani karara büyük bir şaşkınlıkla tanıklık ettiler ve tepkilerini dile getirdiler. Bu tür bir olayın yolcularda rahatsızlık yarattığı açıkça görüldü.

Vatandaşlar, şoförün bu davranışını büyük bir saygısızlık olarak nitelendirdiler ve otobüsteki tüm yolcuları mağdur ettiğini belirttiler. "2-3 kişi konuştu" diye tüm yolcuları indirme yetkisi olmadığını vurguladılar ve bu tür olayların toplum hizmeti veren kişilerin davranışlarına yakışmadığını dile getirdiler.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs hizmetlerini yöneten Burulaş, bu olayın ardından şoförün davranışını araştırmak amacıyla güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.