Atatürk’ün ‘Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Bir gün Batılı ayaklar Ay’da ayaklarının izlerini bırakacaklarsa, bunların arasında bir de Türk’ün bulunması için şimdiden çalışmalara girişmek, aşamalar kaydetmek gerekir." sözünden esinlenerek çıkılan bu yolculukta iki köy, bir mahalle ve de 28 Ekim'de bahçede okul öncesi ve Bilsem öğrencileri olmak üzere yaklaşık toplam 2200 kişiyle gökyüzünde büyüleyici bir seyir sunan; Ay, Satürn, Jüpiter ve de Ay Tutulması gözlemlendi.

Konu hakkında okuldan yapılan açıklamada,

Bu yolculuk esnasında bilim sohbetleri anlamında öğrencilerle ve vatandaşlarla keyifli sunumlar yapan Astronomi öğretmeni Fevzi Çetin hocama, onur konuğu olarak programımıza katılım sağlayan Atila Tinkılıç hocama, gözlem etkinliklerinde bize yardımcı olan Murat Kocaman, Gökay Organcı, Pınar Karababa, Gülsüm Doğan, Osman Yücel ve Sinem Senliler olmak üzere, etkinliklerimize gece gündüz soğuk sıcak demeden katılım gösteren öğretmenlerimize, bizleri en iyi şekilde ağırlayan Bilal Köy İlkokulu, Maden Hasan İnci İlkokul ve Akhisar İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu müdürlerimize teşekkür ederim. Programa sponsor olan MÜSİAD Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ve Melek Yıldırım'a teşekkür ederiz

ifadeleri kullanıldı.