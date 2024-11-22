Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları Ş.T. (39) ve L.Ö. (42) ile birlikte soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde doktora giden Ceyhun A. (36), tedavi gördükten sonra 58 DG 194 plakalı otomobille evlerine gitmek için yola çıktı. Yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Ceyhun A.’nın kullandığı otomobil, Tacin Caddesi hastane kavşağında yola çıkan 06 BJF 217 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ceyhun A.’nın otomobili adeta hurdaya dönerken, ne olduğunu anlayamayan 3 arkadaş araçtan indi.

Kaynak: İHA