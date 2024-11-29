TREDAŞ’ın kullanım ömrünü tamamlamış armatürleri sokak hayvanları için mama ve su kaplarına dönüştürdüğü ’Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin’ projesi, Dünya Gazetesi Toplumsal Fayda Ödülleri 2024’te “Topluma Değer Katan Projeler-Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde elektrik dağıtım hizmetini üstlenen Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama ve hayvan dostlarımızın hayat şartlarını iyileştirme konusundaki duyarlılığını, kazandığı anlamlı ödül ile bir kez daha ortaya koydu. Kurumun, “Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin” projesi, Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen Toplumsal Fayda Ödülleri 2024’te, “Topluma Değer Katan Projeler (DKP)- Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi” kategorisinde ödüle layık görüldü. 28 Kasım Perşembe günü Hilton İstanbul Maslak’ta gerçekleştirilen törende, ödülü şirket adına Kurumsal İletişim Şefi Burak Baran aldı.

“Döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor”

“Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin projesi, sürdürülebilirlik vizyonumuzu ve doğaya olan duyarlı yaklaşımımızı yansıtması açısından bizim için ayrı bir önem taşıyor” değerlendirmesinde bulunan TREDAŞ Genel Müdür Vekili Veysel Toprak, “Küçük dostlarımızın yaşam şartlarının iyileştirme amacımıza hizmet ederken, aynı zamanda döngüsel ekonomiye sağladığımız katkının da takdir edilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi kategorisinde ödül almış olmak ve bu alandaki çabalarımızın değer bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

400’den fazla armatür mama ve su kabına dönüştürüldü

Toprak, kurumlarının ’DKP- Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi’ kategorisinde ödüle layık görülen projesinin, kullanım ömrünü tamamlamış armatür başlıklarının geri dönüşümünü sağlarken sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olmayı amaçladığını vurguladı. Toprak, yaklaşık 5 yıldır devam eden projeyle zararlı materyallerden arındırılarak mama ve su kabı haline getirilen armatürler, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde sahipsiz sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara yerleştirildiğini, bugüne kadar 400’den fazla armatür başlığı, sokak hayvanları için mama ve su kabına dönüştürüldüğünü açıkladı.