Alanyurt Yeni Mahallede Tevhid Camiinde düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, su kesintileri ve altyapı çalışmalarına ilişkin sorular üzerine; “Altyapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Ancak orada bir şerhimizi de koyuyoruz. Bu çalışmayı daha küçük etaplar halinde yapın, orada çalışma bittikten sonra diğer etaba geçin diyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve geldiği günden bu yana kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından Kasım ayında yeniden başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen Bereket Sofrası halk günleri buluşmalarının dördüncüsü, bu sabah Tevhid Camiinde gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Alanyurt bölgesinde Yeni Mahalle sakinleriyle buluştu.

MAHALLELERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı.

AMAÇ VATANDAŞIN BEKLENTİLERİNİ ÖĞRENMEK

Burada vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Bereket Sofrası buluşmalarının amacını anlattı. Taban, “Her hafta Cuma sabahı arklı mahallemizde ve camimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Başkan Yardımcılarımızla, İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimiz ve yöneticilerimizle bugün Tevhid Camimizdeyiz. Şehrimizde ciddi anlamda yaptığımız çalışmalar, yürüttüğümüz programlar var. Bizler sizin ilettiğiniz kadarıyla taleplerinizi ve sorunlarınızı biliyoruz ancak bu tür buluşmalarda yüz yüze daha detaylıca beklentileri ölçebiliyoruz” dedi.

BİZLERE SÖYLENEN SORUNLARI MUHATAPLARINA İLETİYORUZ

Bölgede yaşanan su kesintisi sorunlarına dair konuşan Başkan Taban, altyapı çalışmalarına da değinerek şöyle devam etti: “Muhtarımız bu bölgede su kesintilerinden bahsetti. Biliyorsunuz şehrimizde içme suyu hatlarının yenilenmesinden kaynaklı birtakım çalışmalar var. İstiyoruz ki vatandaşlarımız hazır su değil de evindeki çeşmesinden doğal kaynak suyunu içebilsin. Bu hedefi geçen dönem koyduk, altyapı çalışmalarını başlattık ve elhamdülillah belirli bir noktaya da geldi. İnegöl’ün önemli bir sorununu çözmek adına büyük bir adımı atmış olduk. Önümüzdeki yıl sonu gibi de muhtemelen Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanması hedefleniyor. Bu çalışmalarda bazı eksik ve aksaklıklar yaşanıyor. Bizlere iletilen konuları bizler de muhataplarına, Büyükşehir Belediyesine ve BUSKİ’ye bildiriyoruz. Planlı kesintiler oluyor ve plansız kesintiler yaşanıyor. Planlı kesintide zaten önceden duyurusu yapılıyor. Ama onun dışında plansız kesintilerde altyapı çalışmaları sırasında zaman zaman eski hatlara da zarar verilebiliyor. Bu da öngörülebilir bir durum değil. Kimse isteyerek bunu yapmaz ancak yaşanabiliyor.”

ÇALIŞMANIN DAHA KÜÇÜK ETAPLAR HALİNDE YAPILMASINI İSTİYORUZ

Büyükşehir Belediyesine altyapı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini de ileten Başkan Taban, uygulama noktasında ise yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. Taban, “Biz bu noktada Büyükşehir Belediyesine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak orada bir şerhimizi de koyuyoruz. Bu çalışmayı daha küçük etaplar halinde yapın, orada çalışma bittikten sonra diğer etaba geçin diyoruz. Ancak burada karar verici biz değiliz. Biz beklentiyi ve sorunu iletmekle mükellefiz. Karar verici onlar. Şu anda İnegöl’de 42 kilometre alan kazılmış durumda. Avrupa’da 100 metreden fazla kazı izni verilmez. Bitince bir 100 metre daha izin verilir. Ancak İnegöl’de maalesef çok büyük bir alanda çalışma yürütüldüğü için yazın toz toprak, kışın çamur ve benzeri sorunları yaşamış oluyoruz” ifadelerinde bulundu.

ULAŞIMLA İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI

Taban, ayrıca ulaşımla ilgili sorunlar olduğunu vatandaşların kendilerine ilettiğini, bu noktada da Bursa Büyükşehir Ulaşım Dairesiyle bir toplantı yaptıklarını söyledi. Hatlar ve şikayetlere yönelik yeni düzenlemelerle ilgili taleplerin iletildiği kaydedildi.

BUSKİ RESMİ KAYDI VATANDAŞIN KENDİSİNDEN İSTİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla ilgili doğrudan kendilerine vatandaşların bilgi vermesini istediğini dile getiren Başkan Taban, “Bizler bu zamana kadar 153 üzerinden BUSKİ ve su konusundaki şikayetleri alıyor ve ilgili kuruma iletiyorduk. Ancak yönetim değişikliğinden sonra BUSKİ kurumu vatandaşların su ile alakalı şikayetlerini İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi Alo 153’e değil, doğrudan 185 hattı üzerinden kendilerine iletilmesini istedi. Vatandaşlarımız bu konuda 185 hatlarını da kullanabilir” dedi.

Konuşmanın ardından mahalle sakinlerine de söz verildi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler yapıldı.