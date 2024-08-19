Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada sopa ve içki şişesiyle birbirine giren 2 şahıs yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Özgürler Caddesi ile Akyel Sokak yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uyuşturucu madde alışverişi yüzünden tartışma çıkan A.Y. ile A.T. sokakta karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ikili sopa ve içki şişesiyle birbirine girdi. Kanlar içinde kalan iki şahıs yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan A.Y. ve A.T. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.