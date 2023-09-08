Yaklaşık 32 yıldır Türkiye'de çalışan Moriwaki, Türkiye’deki riskli bölgelere dikkat çekti. Bu bölgeler arasında İnegöl’de var. İşte ayrıntılar…

Japonya'da 2011 depreminden sonra Türkiye'de bulunan 64 ilini gezip lise ve üniversite öğrencilerine seminer verdiğini anlatan Moriwaki, Türkiye'deki binaların iyileşmesini 3 madde olarak sıraladı.

Bunların kentsel dönüşüm, eğitim ve müteahhit ile yönetmelik olduğunu ifade eden Moriwaki, yılda 1 kere yapılan deprem tatbikatlarını çocukların unuttuğunu, ayda bir kere okulda ve mahallede tatbikat yapılması gerektiğini kaydetti.

Böylece bu konunun çocukların aklında kalacağına dikkati çeken Morawaki, "Türk insanları panik oluyor. Deprem nasıl oluyor, depremde ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Bunun için eğitimin küçük yaşta ve sıkı sıkı verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Morawaki, üçüncü maddenin ise müteahhit ve yönetmelik olduğuna değinerek, depremden sonra KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli'nin kendisine gelerek öğrencilere, iş insanlarına bu eğitimi vermek istediğini belirtiğini söyledi.

30 yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşayan ve aylar önce İnegöl’e de gelerek seminer veren Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki riskli bölgelere dikkat çekti.

İnegöl riskli bölgeler arasında

“Bu durum domino taşları gibi ilerliyor. Muş, Bitlis, Van gibi doğu bölgelerde iki tane olabilir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan sonra Kuzey fay hattı ve Güney fay hattı var. Eğer Güney fay hattında kırılma olursa İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir etkilenecek. ”Dedi.

Özellikle İstanbul’da çok büyük bir deprem olabileceğini söyleyen Japon Uzman, risk altındaki ilçelere de uyarı da bulundu.

“ Kuzey Anadolu fay hattının, kuzey hattında kırılma olursa 6.8, birkaç tane kırılma olursa 7.2, hatta kenardan kenara komple kırılırsa olma ihtimali az ama o zaman da Türkiye’nin en büyük depremi olan Erzincan depremi gibi 7.9 olabilir. Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece buralar yumuşak zeminde bulunduğu için tehlike arz ediyor.

Özel tırla deprem bölgesine gidecek

Proje kapsamında, Japon yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki hazırlanmış özel bir tırla deprem bölgelerine gidip, depremden korunmak için yapılması gerekenleri vatandaşlara anlatacak, deprem ve bina güçlendirme konularında sektör profesyonellerine eğitim verecek.

İnegöl'de deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün İnegöl’de saat 12.42 sularında merkez üssü, merekeze 34 km uzaklıktaki Gedikpınar Mahallesi’nde 1.6 şiddetinde deprem meydana geldi.



Depremin şiddetinin düşük olmasından dolayı deprem hissedilmedi.

Seher Yaşa